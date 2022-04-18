Политолог заявил, что Мариуполь может стать козырем для Ле Пен на выборах

Мариуполь может стать козырем для политика Марин Ле Пен в борьбе за пост президента Франции, заявил политолог Роман Алёхин изданию Daily Moscow. Это произойдёт в том случае, если до выборов российские войска захватят «Азовсталь» и обнаружат там иностранных бойцов, особенно французов.

Если к выборам будет захвачен «Азовсталь», а точнее 400 наемников, которые там находятся, по данным Минобороны РФ, то информация о них и от них может потопить Макрона, особенно если среди них будет много французов, — считает Алёхин.

Он добавил, что Марин Ле Пен продолжит объяснять: от ситуации на Украине выиграют лишь политики, но не граждане Франции.

Ранее Марин Ле Пе призвала Европу сближаться с Россией. По её мнению, Западу необходимо предпринять такие шаги в интересах безопасности всего континента.

Но при этом она заявила, что страна продолжит поставки Украине оборонительного оружия в случае её победы на выборах. Ле Пен добавила, что Париж будет помогать Киеву и в вопросах разведки.

Первый тур президентских выборов во Франции состоялся 10 апреля. Согласно его результатам, действующий глава государства Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, Ле Пен — 23,15%. Оба политика вышли во второй тур, проведение которого намечено на 24 апреля.