Политолог высказался о работе нового созыва Госдумы

VIII созыв состава Госдумы РФ должен унаследовать лучшие качества своих предшественников, тем более что работу депутатов по-прежнему будет организовывать Вячеслав Володин. Слова генерального директора Центра политической информации Алексея Мухина приводит «Радио 1».

От старого, VII созыва, VIII созыву лучше всего взять всё. Потому что именно VII созыв задал очень хорошую планку эффективности и работоспособности. Добросовестные законодатели, а их было большинство, кто действительно занимался законотворческой деятельностью, приходили на своё рабочее место рано утром, а уходили поздно вечером, включая председателя Государственной думы, — высказался Мухин.

Он напомнил, что в Госдуме появилась партия «Новые люди», которой только предстоит доказать свою работоспособность, в то время как от устоявшейся четвёрки фракций «стоит ожидать напряжённой борьбы». При этом Мухин подчеркнул, что председателем Думы останется Вячеслав Володин, который будет «жёстко» координировать работу депутатов.

Ранее старейший депутат VIII созыва Валентина Терешкова открыла первое пленарное заседание Госдумы. Терешкова поприветствовала приглашённых и объявила об открытии заседания. После этого она огласила итоги выборов Госдумы VIII созыва и передала слово представителям политических партий.