Политолог высказался о критике Байдена в адрес Путина на саммите в Глазго

Критические высказывания президента США Джо Байдена в адрес российского коллеги Владимира Путина привели лишь к очередным насмешкам над американским лидером. Так политолог Владимир Корнилов в беседе с «ПолитРоссией» прокомментировал упрёки главы Белого дома по поводу того, что Путин не явился лично на саммит в Глазго, посвящённый проблемам климата.

Уже стебутся немало. Кортеж Байдена из ста с лишним машин. Подсчитывают, сколько он принёс загрязнений на улицы Глазго, — отметил Корнилов.

По его мнению, решение Путина и председателя КНР Си Цзиньпина выступить на встрече удалённо продиктовано в первую очередь сложившейся ситуацией с коронавирусом. Корнилов напомнил, что в прошлом году саммит проводился в дистанционном формате, однако в тот раз Байдена почему-то ничего «не смущало».

В прошлом году все собирались в виртуальном формате, и Байдена это не смущало. Нынешняя ситуация не лучше. Но вдруг оказывается, что все ранее вводимые ограничения не так уж и важны, — резюмировал Корнилов.

Ранее Байден раскритиковал Путина за его отсутствие на встрече G20 в Риме. Он также сообщил, что президент России не предоставил информацию о мероприятиях по защите климата. При этом глава Белого дома заявил, что в России «буквально гoрит тундра».