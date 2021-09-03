Политолог: Вашингтон выдвинул ультиматум Украине

Белый дом поставил ультиматум Киеву. Как считает автор издания «Обозреватель» Виталий Семченко, Вашингтон пообещал и дальше быть партнёром Киева только в том случае, если на Украине предпримут антикоррупционные реформы.

Ключевая задача президента Украины Владимира Зеленского теперь — изменить работу соответствующих ведомств в стране.

Провал реформ может грозить стратегическим отношениям с партнёрами. Создание антикоррупционных органов было одним из условий предоставления безвиза с Евросоюзом и финансовой помощи Запада, — считает политолог.

По его мнению, Джо Байден дал указание Зеленскому, сменить всех руководителей антикоррупционных органов. В частности, глава Украины в ближайшее время должен организовать конкурс на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Если произойдёт очередной срыв обещаний Зеленского из-за саботажа, то Украина не сможет получить кредит от Международного валютного фонда и обсуждение безвизового режима с Евросоюзом снова отложат на неопределённый срок.

Ранее пользователи социальных сетей нашли повод высмеять поведение украинского президента Владимира Зеленского на встрече с американским коллегой Джо Байденом. На кадрах видно, как Зеленский снимает маску, улыбается, потирает ноги и смотрит на Байдена. Пользователи стали шутить, что у украинского президента «заискивающий» взгляд.