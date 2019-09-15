https://static.news.ru/photo/b9ad6192-d79b-11e9-abd3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Patrick Pleul/ZB/Global Look Press

Главе США Дональду Трампу придётся убедить политическую элиту страны, хотя бы своих сторонников, в целесообразности атаки на иранский НПЗ, которую предлагает сенатор Линдс Грэм, рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Специалист добавил, что политика Белого дома в отношении Тегерана в ближайшее время не изменится, даже после отставки советника по национальной безопасности Джона Болтона, пишет RT .

Она (политика США в отношении Ирана. — News.ru) не может поменяться, прежде всего потому, что США ничего не собираются сами предлагать. Они предлагают (Ирану. — News.ru) стать «нормальной страной» в обмен на частичное снятие санкций. Никто их предложение всерьёз, конечно, рассматривать не будет, — резюмировал исследователь.

Грэм советует нанести удар по нефтяным объектам Ирана в ответ на «провокации» Исламской Республики. По мнению политика, такие шаги нанесут мощный урон режиму ИРИ.

Ранее News.ru писал, что госсекретарь США Майкл Помпео назвал Иран ответственным за атаки дронов на нефтеперерабатывающие заводы в Саудовской Аравии. Он призвал международное сообщество «публично и однозначно осудить нападения».