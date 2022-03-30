Политолог усомнился в способности ВСУ использовать «смертоносное оружие»

Если премьер-министр Великобритании Борис Джонсон планирует поставить «более смертоносное оружие» на Украину, то ему придётся отправить туда ещё и инструкторов, чтобы обучить украинских солдат как им пользоваться, считает политолог Геннадий Подлесный. Он предположил, что под более смертоносным оружием Джонсон подразумевал ракеты средней дальности, передаёт «360».

Давно известно, что Украина может сбивать гражданские самолёты, подрывать гражданские суда. Попади им в руки межконтинентальные баллистические ракеты — они могут ударить и по Лондону, — заверил Подлесный.

По его мнению, инструкторы могут погибнуть в условиях ведения боевых действий, а времени на подготовку новых кадров нет, поэтому даже высокотехнологичное оружие в такой ситуации может оказаться бесполезным. Подлесный также напомнил о словах министра обороны Сергея Шойгу, который заявил, что всё иностранное вооружение, поступившее на Украину, будет целью Воздушно-космических сил РФ.

Ранее военные России ракетным ударом уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения Украины в Донецкой и Ровенской областях, заявил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, удар был нанесён оперативно-тактическим комплексом «Искандер».