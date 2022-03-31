Политолог усомнился в способности США убедить Китай действовать против РФ

На Китай сейчас оказывается мощное давление со стороны США и Европы, которые пытаются убедить Пекин перестать поддерживать Москву в связи со спецоперацией на Украине, заявил политолог Юрий Светов. Он напомнил, что Китай считает виновниками начала военных действий на Украине НАТО и США, пишет «360».

На Китай сейчас оказывается мощный нажим, чтобы он присоединился к стройным рядам тех, кто вводит санкции против России. Готовится какое-то совместное заседание США и ЕС, где прозвучит призыв очередной к Китайской Народной Республике не помогать России, а действовать с ними, как они всё время твердят о правильной стороне, — заверил Светов.

Он считает, что в Пекине взвесят все плюсы и минусы и примут решение о том, как им действовать, исходя из сложившихся обстоятельств. Светов уточнил, что китайская сторона уже высказала опасения по поводу трудностей, которые могут у них возникнуть из-за поддержки России. Политолог убеждён, что подобные спорные моменты Москва и Пекин смогут решить в рамках личных переговоров.

Ранее Министерство обороны Китая выразило протест Вашингтону из-за провокаций со стороны ВС США. Как заявил официальный представитель ведомства старший полковник У Цянь, американские военные корабли и самолёты часто устраивают масштабные разведывательные операции в отношении Китая, провокации и акции устрашения.