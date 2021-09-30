Политолог усомнился в пользе «нормандского формата» из-за отставки Меркель

В ближайшее время встреча участников «нормандского формата» вряд ли приведёт к деэскалации конфликта между Киевом и ДНР. Особенно учитывая шаткую позицию властей ФРГ в недавно сформировавшемся Бундестаге: неясно, насколько сильное влияние на решения Берлина будет оказывать русофобская партия «Зелёных». Своё мнение по этому поводу высказал заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Евсеев в беседе с «ПолитЭкспертом».

Торопиться с "нормандским форматом«"не стоит, так как нужно вести конструктивный диалог. Плюс ко всему,позиция Киева не является независимой, так как страна — жертва внешнего влияния Америки. Все это является фактором, который ослабляет переговоры «четверки». Особенно с учетом того, что руководство Германии может смениться, — заявил Евсеев.

Основные кандидаты на должность нового канцлера Германии: Олаф Шольц и Армин Лашет, — пока что не определились с позицией по отношению к России и США, поэтому нельзя сказать наверняка, насколько сильным будет влияние Вашингтона на новый Бундестаг.

Меркель была восточной немкой по происхождению. Она хотела быть очень западной — западнее всех западных немцев. Если посмотреть на ее советников по России, станет ясно, что ими были преимущественно американцы. Поэтому если Европа будет проводить более независимый внешнеполитический курс, то произойдут некоторые позитивные изменения, — подчеркнул политолог.

Ранее представитель партии «Зелёных» заявил, что в первую очередь фракция будет вести политические переговоры с лидирующей в Бундестаге коалицией СДПГ.