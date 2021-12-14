Политолог усомнился в надёжности договорённостей с США по безопасности

Надёжность договорённостей России и США по вопросам безопасности оставляет ряд вопросов, так как нет никаких гарантий, что американцы будут выполнять обговорённые условия, сообщил ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин. Таким образом он прокомментировал предложение РФ к НАТО о подписании соглашения о совместной политике по безопасности в Европе, передаёт «Экономика сегодня».

По словам эксперта, дальнейшее расширение Альянса на восток является сложным внешнеполитическим вопросом.

Изначально Путин говорил о гарантиях безопасности без привязки к НАТО, но постепенно позиция трансформировалась в современный вид. Есть здесь и подводные камни: во-первых, включение Украины в состав Альянса сегодня невыгодно США и НАТО, а во-вторых, вызывает вопрос надёжность договоров с США по безопасности — не факт, что американцы их будут тщательно выполнять, — пояснил Блохин.

Он предположил, что Штаты при текущем лидере Джо Байдене не будут заниматься расширением НАТО на восток. По мнению политолога, основная задача Альянса сейчас заключается в консолидации. Виной всему — значительные расходы, которые повлечёт за собой вступление в НАТО каких-либо государств. Блохин заверил, что США и Альянс и так выполняют свою миссию на Украине, не включая страну в состав объединения напрямую.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал одной из стратегий внешнеполитической деятельности страны стремление войти в состав НАТО и ЕС. Эти планы исключают многовекторный и внеблоковый статус страны.