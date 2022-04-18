Политолог усомнился в готовности США отправить кадровых военных на Украину

Соединённые Штаты скорее всего не станут отправлять кадровых военных на Украину, в таких ситуациях Вашингтон обычно прибегает к услугам частных военных компаний (ЧВК), заявил заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин. По его словам, американцы часто используют сотрудников ЧВК для работы в горячих точках, пишет Lenta.ru.

ЧВК — это часть силового внешнеполитического инструмента Соединённых Штатов. Они научили весь мир пользоваться этим инструментом, это американский метод. Так что это (отправка ЧВК на Украину. — NEWS.ru) вполне возможно, — подчеркнул Козюлин.

Он уточнил, что сотрудников ЧВК можно использовать как для реализации военных целей, так и для строительства инфраструктуры.

Ранее сенатор от штата Делавэр Кристофер Кунс заявил, что Украина может стать «второй Сирией», если Соединённые Штаты не отправят туда свои войска. Он добавил, что американский народ не должен «отворачиваться от этой трагедии».