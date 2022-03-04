Политолог усомнился в эффективности второго раунда переговоров с Украиной

Второй раунд переговоров России и Украины на тему военного конфликта вряд ли приведёт к прекращению боевых действий, считает политолог Малек Дудаков. Он убеждён, что украинская сторона таким образом намеренно тянет время, чтобы дождаться гуманитарной и военной помощи от западных партнёров, пишет Lenta.ru.

Очевидно, что главной темой действительно будет прекращение огня, боевых действий и временное перемирие. Также будут говорить о требованиях, которые выдвинула Россия к Украине. Мы видим, что с украинской стороны идет очевидный процесс затягивания переговоров. Они считают, что время здесь работает на них: чем больше они затягивают, тем серьезнее происходящее сказывается на российской экономике, тем больше оружия им успеет поставить Запад, — уточнил Дудаков.

В понедельник, 28 февраля, прошли первые переговоры делегаций Роcсии и Украины. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что представители Украины и РФ нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие пoзиции.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на переговорaх с РФ «пока нет результата», который хотел бы получить Киев. Он рассказал, что руководство страны продолжит работу над перeговорным процессом.

Ранее украинская делегация вылетела на вертолётах на вторые переговоры с РФ, которые пройдут сегодня, 3 марта. Об этом сообщил советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, «программой-минимум» на переговорах станет тема гуманитарных коридоров.