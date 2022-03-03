Политолог усомнился в эффективности новых переговоров России с Украиной

Политолог усомнился в эффективности новых переговоров России с УкраинойПолитолог Стариков: Зеленский не пойдёт на разоружение и денацификацию
Президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на разоружение и «денацификацию», которые российская сторона назвала главной целью военной операции на Украине, заявил политолог и политический деятель Николай Стариков изданию INFOX.ru. В связи с этим он сомневается в результате второго раунда переговоров Украины с Россией.
Давайте зададим себе вопрос: может ли Зеленский подписать подобный документ? Ответ: маловероятно. Вопрос второй: что же может обсуждаться на переговорах? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас мы наблюдаем процесс маневрирования в информационном поле. Зеленский желает предстать жертвой «агрессии». Россия же справедливо пытается показать всему миру, что она исчерпала все возможности для того, чтобы решить текущую проблему, помимо силового способа, — сказал Стариков.
Ранее Владимир Зеленский назвал прекращение огня условием для начала переговоров с Россией. В интервью Reuters он также заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в Альянс, то Киеву нужны будут гарантии безопасности. Он также призвал НАТО установить над Украиной беспилотную зону. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией.