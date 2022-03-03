Политолог усомнился в эффективности новых переговоров России с Украиной

Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press

Одесса перейдёт под контроль российской армии наиболее бескровно по сравнению с другими городами Украины, считает политолог Евгений Михайлов. Он предположил, что местные «патриотические силы» уже вступили в конфронтацию с официальной доктриной, пишет «360».

Судя по всему, Одесса перейдет под контроль наименее бескровно по сравнению с другими городами. Думаю, местные патриотические силы уже вступают в определённое противостояние с региональной властью и готовятся, чтобы российские...