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Политолог усомнился в эффективности новых переговоров России с Украиной

Политолог Стариков: Зеленский не пойдёт на разоружение и денацификацию
15:15, 02 марта 2022
Политолог усомнился в эффективности новых переговоров России с Украиной Фото: Belarusian Foreign Ministry/via Globallookpress.com/Global Look Press
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Президент Украины Владимир Зеленский не пойдёт на разоружение и «денацификацию», которые российская сторона назвала главной целью военной операции на Украине, заявил политолог и политический деятель Николай Стариков изданию INFOX.ru. В связи с этим он сомневается в результате второго раунда переговоров Украины с Россией.

Давайте зададим себе вопрос: может ли Зеленский подписать подобный документ? Ответ: маловероятно. Вопрос второй: что же может обсуждаться на переговорах? Мне сложно ответить на этот вопрос. Сейчас мы наблюдаем процесс маневрирования в информационном поле. Зеленский желает предстать жертвой «агрессии». Россия же справедливо пытается показать всему миру, что она исчерпала все возможности для того, чтобы решить текущую проблему, помимо силового способа, — сказал Стариков.

Ранее Владимир Зеленский назвал прекращение огня условием для начала переговоров с Россией. В интервью Reuters он также заявил, что если НАТО не хочет принимать Украину в Альянс, то Киеву нужны будут гарантии безопасности. Он также призвал НАТО установить над Украиной беспилотную зону. По его словам, это должно стать предупредительной мерой, а не чтобы вовлечь Альянс в военный конфликт с Россией.

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