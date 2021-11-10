Политолог усомнилась в возможной перезагрузке отношений России и США

Россия, как и США, не уступит в своих принципах ради партнёрства. Так что если президенты стран Владимир Путин и Джо Байден встретятся на саммите, перезагрузки отношений ожидать не стоит. Об этом телеканалу «360» рассказала политолог и публицист Наталия Елисеева. По её словам, страны держатся исключительно своего направления развития.

Поэтому я полагаю, что если даже эта встреча будет, то это будет обсуждение [прошедшего саммита в Женеве]. Возможно, будут намечены какие-то позиции, по которым надо будет работать. Но говорить о прорыве, очередной перезагрузке — этого, конечно, не будет, — сказала Елисеева.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают информацией о том, когда состоится встреча Владимира Путина и Джо Байдена. Он отметил, что и Москва, и Вашингтон осознают важность такого контакта.

В последний раз встреча президентов Джо Байдена и Владимира Путина состоялась в июле в Женеве. Тогда был запущен процесс восстановления двусторонних отношений между США и РФ в целом ряде сфер.