Политолог указал на подходящее место для подписания соглашения РФ и Украины

Столица Сербии Белград может стать эмоционально подходящим местом для подписания соглашения между Россией и Украиной, заявил политолог Борис Межуев. При этом он отметил, что если речь идёт больше о рабочей встрече для переговоров, то более подходящим местом будет столица Турции Стамбул, пишет Lenta.ru.

Эмоционально и психологически, наверное, это хорошее место с точки зрения общеславянского происхождения наших трех стран и особой позиции Сербии — единственной европейской страны, которая не присоединилась к санкциям. С точки зрения политического веса Вучича, понятно, что он меньше, чем у [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана. Это произойдет только в том случае, если будет уже точно известно, что какое-то перемирие состоится и посредник не будет оказывать давление на обе стороны, — пояснил Межуев.

Политолог убеждён, что в вопросах переговоров между Россией и Украиной посредник и его политический вес играют огромную роль. По его мнению, на президента Сербии Александра Вучича оказывается огромное давление странами Запада, потому что Белград не присоединился к антироссийским санкциям. Межуев считает, что будучи посредником между Киевом и Москвой, сербский лидер оправдывает свою особую позицию перед Европой.

Ранее президент Сербии Александр Вучич предложил провести переговоры РФ и Украины в Белграде. Он отметил, что Сербия хотела бы, чтобы «мир наступил как можно раньше», поэтому готова предоставить площадку для переговоров двух сторон.

