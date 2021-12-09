Политолог указал на нервозность Байдена после переговоров с Путиным

Напористость заявлений, сделанных Вашингтоном после переговоров президента России Владимира Путина и лидера США Джо Байдена, говорит о нервозности главы Штатов, заявил итальянский политолог, председатель аналитического центра Vision & Global Trends Тиберио Грациани. По его мнения, заявления Белого дома и Госдепа адресованы скорее союзникам государства: ЕС, Польше и Украине, — нежели самой России, пишет Lenta.ru.

По мнению Грациани, прошедший саммит лидеров двух стран практически ничем не отличался от встречи, прошедшей в Женеве в этом году. Политолог заявил, что Путину и Байдену стоит чаще встречаться для урегулирования политической обстановки.

Я считаю, что необходимо проводить больше двусторонних встреч. Сейчас оба президента действуют в интересах международной аудитории, — пояснил Грациани.

Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена прошли 7 декабря. Они длились около двух часов. Стороны обсуждали в том числе эскалацию ситуации вокруг Украины.

Ранее Байден заявил, что готовится встреча на высшем уровне для обсуждения проблем, тревожащих Россию и НАТО. По словам Байдена, команды лидеров стран находятся в постоянном контакте.