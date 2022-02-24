Политолог указал на беспомощность ВСУ перед российскими войсками

До начала российской спецоперации в Донбассе Вооружённые силы Украины (ВСУ) воевали только с ополчением Донецкой и Луганской народных республик, заявил политолог Александр Перенджиев. По его словам, встретившись с армией России, украинские силовики поймут, что им «нечем воевать», пишут «Народные Новости».

На Украине понимают, что пытаться «рыпаться» бесполезно — мало не покажется. Войска будут введены для того, чтобы людей не обижали и тем более не убивали. До этого ВСУ воевали с ополчением, а сейчас перед ними могут встать российские войска. Тогда на Украине поймут, что им воевать нечем, потому как российская армия совсем другая. Это профессиональная и вооруженная по последнему слову техники армия, — высказался Перенджиев.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила бы масштабная война, считает он.