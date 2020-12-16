Политолог: Трамп продолжает говорить о победе с прицелом на 2024 год

https://static.news.ru/photo/9ca2b850-4102-11eb-b592-fa163e074e61_660.jpg Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Действующий лидер США Дональд Трамп продолжает отрицать легитимность прошедших 3 ноября выборов президента страны, чтобы позже использовать это во время кампании перед 2024 годом, если он вновь выдвинет свою кандидатуру на высший пост в стране, уверена декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен.

По её словам, подобные взгляды для Трампа — не новинка. Политик ещё в 2016-м поставил под сомнение право Барака Обамы руководить державой на законных основаниях из-за якобы неверно указанного места рождения, пишет РИА Новости.

Несколько лет подряд Трамп возглавлял неформальное движение, доказывающие, что Обама появился на свет не в штате Гавайи, а в Кении, откуда родом его отец. Таким образом, предшественник Трампа не соответствовал конституционным критериям, заявляли активисты. В итоге Вашингтон обнародовал копию свидетельства о рождении Обамы. Во время предвыборной гонки Трамп официально признал свою ошибку.

Если он (Дональд Трамп. — NEWS.ru) хочет избраться в 2024 году, то это часть нарратива, что это нелегитимный президент, что это были нечестные выборы, а я вернусь, чтобы легитимизировать должность снова <...>. Я также думаю, что он относится к тем, кто не очень хорошо переносит проигрыши, — отметила Горен.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство СМИ сообщило о победе демократа Байдена в народном голосовании. Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах, однако не смог доказать, что имели место подтасовки, оказавшие ключевое влияние на распределение голосов. Кроме того, в ночь на 15 декабря состоялось голосование выборщиков, по итогам которого Байден также получил большинство. 6 января 2021 года конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится инаугурация нового президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах следует отменить практику избрания президента через коллегию выборщиков, заявила бывший кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон. При этом сама она является членом коллегии выборщиков от штата Нью-Йорк.