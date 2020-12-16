Политолог: Трамп постарается не пропасть с экранов телевизоров в США

https://static.news.ru/photo/0fe54436-410d-11eb-bb00-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Действующий глава США Дональд Трамп вряд ли займёт какую-нибудь выборную должность до следующего голосования, но постарается не пропадать с телеэкранов, заявила декан факультета истории, политологии и религий Кэролльского университета Лилли Горен. Эксперт добавила, что лидер, скорее всего, временно уйдёт из политики. По её словам, его оппонент — демократ Джо Байден — не станет назначать его на какой-либо пост в исполнительной власти.

Аналитик отметила, что на перспективы Трампа могут повлиять расследования по поводу налогов, которые идут сейчас в Нью-Йорке в отношении его компании Trump Organization.

Думаю, что расследования могут представлять угрозу для Trump Organization, непосредственно для самого Трампа, для его детей. И не думаю, что это рассосётся, — рассказала Горен в интервью РИА Новости.

В июле 2020 года Верховный суд США вынес решение, согласно которому глава США не обладает иммунитетом от уголовного преследования, но адресовал решение вопроса о декларациях нижестоящим инстанциям, не поставив точку в этом вопросе.

Политолог добавила, что Трамп продолжает отрицать легитимность прошедших 3 ноября выборов президента страны, чтобы позже использовать это во время кампании перед 2024 годом, если он вновь выдвинет свою кандидатуру на высший пост в стране. По её словам, подобные взгляды для Трампа — не новинка. Политик ещё в 2016-м поставил под сомнение право Барака Обамы руководить державой на законных основаниях из-за якобы неверно указанного места рождения.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Большинство СМИ сообщило о победе демократа Байдена в народном голосовании. Действующий глава Белого дома республиканец Дональд Трамп неоднократно заявлял о нарушениях на выборах, однако не смог доказать, что имели место подтасовки, оказавшие ключевое влияние на распределение голосов. Кроме того, в ночь на 15 декабря состоялось голосование выборщиков, по итогам которого Байден также получил большинство. 6 января 2021 года конгресс должен утвердить результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января состоится инаугурация нового президента.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Соединённых Штатах следует отменить практику избрания президента через коллегию выборщиков, заявила бывший кандидат на пост главы государства Хиллари Клинтон. При этом сама она является членом коллегии выборщиков от штата Нью-Йорк.