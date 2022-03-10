Политолог Стариков предсказал возвращение смертной казни в России

Россия выходит из состава Совета Европы, именно членство в этой организации вводило мораторий на смертную казнь в РФ, заявил политолог Николай Стариков. По его мнению, выйти из состава Совета Европы Россия должна была уже давно, пишет INFOX.ru.

В России введен мораторий на применение смертной казни. И это обусловлено исключительно членством в Совете Европы. Все опросы граждан России показывают, что они выступают за применение смертной казни, как то подразумевает Уголовный кодекс. Так что теперь смертная казнь будет возвращена, — предсказал Стариков.

Он убеждён, что Совет Европы был нужен только для того, чтобы осквернять и очернять образ России. Стариков заявил, что после выхода РФ из состава этой организации в стране отменят те ограничения, которые были введены вопреки воле россиян.

Ранее в МИД России заявили, что РФ больше не собирается участвовать в Совете Европы. На этом фоне заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в России могут рассмотреть возможность отмены моратория на смертную казнь.