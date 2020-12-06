Политолог: США заинтересованы в Курилах не меньше Японии

https://static.news.ru/photo/9fdb7ba2-379c-11eb-a6c2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dmitry Medvedev via globallookpress.com/Global Look Press

США будут всячески поддерживать Японию в вопросе Курильских островов, поскольку они имеют стратегическое значение для Вашингтона. Такого мнения придерживается доктор политических наук, профессор Илдус Ярулин.

Надо всё-таки помнить, кому Курильские острова нужны больше, японцам или американцам? <...> Я так полагаю, исходя из ситуации с [островом] Окинавой, то есть американцы как победители имеют право размещать свои войска на территории Японии. Первым, что они сделают, если Курильские острова перейдут Японии, тут же разместят свои базы, ракеты, — пояснил он URA.RU.

Ярулин добавил, что России следует усилить свою политику в регионе, поскольку давление на неё из-за островов будет только нарастать. Идея о том, что эти территории являются японскими, всё чаще проводится в мировом сообществе, появляются карты, на которых острова входят в состав Страны восходящего солнца.

Подобная политика называется «мягкой силой». И она во многом оказывает давление на жителей Дальнего Востока, отметил эксперт.

Некоторое время назад Госдепартамент США указал в правилах розыгрыша грин-карт, что люди, родившиеся на Курильских островах, считаются японцами.

Ранее NEWS.ru писал, что японские дипломаты выразили протест в ответ на размещение Россией на Южных Курилах систем С-300. Жители Японии и вовсе расценили это как объявление войны со стороны Москвы и предложили ввести против РФ санкции, а также разместить на Хоккайдо американскую военную базу.