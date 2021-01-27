Политолог спрогнозировал сценарий начала Третьей мировой войны

https://static.news.ru/photo/3c8a0ace-60b3-11eb-94df-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Политолог Андрей Кортунов прокомментировал слова президента РФ Владимира Путина о современной политической ситуации в мире и отметил, что угроза новой глобальной войны всё ещё актуальна.

Он напомнил, что российский лидер уже неоднократно предупреждал о росте угрозы такого конфликта. По его словам, гарантировать, что мир «не сползёт» к новой масштабной войне в ближайшие годы, невозможно.

Эксперт предположил, что Третья мировая война может начаться по сценарию Первой. Он пояснил, что руководство ведущих стран Европы не было готово к такому, но конфликт начался «помимо желания тех, кто принимал основные решения».

Вот этот сценарий более актуален, чем сценарий Второй мировой войны, — цитирует политолога «Взгляд».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сравнил текущую международную обстановку с той, что наблюдалась в 1930-х годах. Он отметил, что, как и тогда, сейчас существует опасность «столкнуться с настоящим срывом в мировом развитии», который повлечёт за собой борьбу «всех против всех».

Российский лидер добавил, что неспособность и неготовность разрешать подобные проблемы по существу в XX веке обернулись Второй мировой войной. Про его словам, в настоящее время подобный горячий глобальный конфликт может привести к гибели цивилизации.