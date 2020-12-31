Политолог спрогнозировал политическое будущее Молдавии

https://static.news.ru/photo/510586fe-4d44-11eb-94f0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Gabriel Petrescu/Xinhua/Global Look Press

Молдавия в минувшем году не сталкивалась с протестами и боевыми действиями. Но с лета в стране начался затяжной политический кризис из-за развала правящей коалиции в парламенте.

На время президентских выборов ситуация была частично заморожена, но в новом году ожидается её активное продолжение. Избранный президент Майя Санду не смогла провести парламентские выборы из-за отсутствия полномочий у президента на такие действия, пишет «Газета.ru». К тому же провалилась её попытка сформировать своё правительство.

Но к началу наступившего года республика была уже с временным правительством и без председателя кабмина, сложившего с себя полномочия. Теперь президенту надо назвать имя нового премьера.

Президент обязан назначить кандидатов после консультаций с парламентскими фракциями. Если парламент не даёт премьеру вотум доверия, то всё возвращается на второй круг и происходит новое назначение кандидата на пост председателя правительства, — цитирует издание эксперта Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера.

Специалист считает, что перспективы развития ситуации в республике зависят от укрепления позиций избранного президента. Если Майе Санду удастся получить влияние и контроль над исполнительной властью, отношениям Молдавии с Россией и Приднестровьем грозит крах.

Имеет место и обратный сценарий с поражением прозападных сил, но пока нет уверенности, что он будет реализован.

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент Молдавии Майя Санду запланировала официальный визит на Украину. Она прибудет туда впервые в статусе главы государства.