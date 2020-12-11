Политолог Соловей рассказал про «ужасы» грядущего 2021 года

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Мир постепенно начнёт в 2021 году выходить из кризиса, вызванного пандемией COVID-19, но в целом прогноз на следующие двенадцать месяцев неутешительный. Про главные «ужасы» наступающего года рассказал политолог и основатель движения «Перемен» Валерий Соловей.

Нельзя сказать, что все пойдёт совсем плохо. Какое-то экономическое оживление произойдёт. Все же мы начнём выходить из пандемии, благодаря вакцинам. Но инерция прошлых провалов из-за карантина нас будет держать на низких позициях. И я боюсь, что тот рост, который в России начнётся, окажется очень невысоким, — заявил эксперт.

По его словам, статистика доходов россиян будет расти, но это не сильно скажется на покупательской способности. При этом пандемия коронавируса может закончиться уже к концу 2021 года. Этому будет способствовать вакцинация, а психологическое отношение к COVID у людей со временем будет такое же, как к гриппу.

В будущем году в России не исключён политический кризис. При этом, по словам политолога, он скажется и на экономике.

У нас будут выборы в Госдуму осенью. Они могут пройти под очень громкие уличные протесты. Потому что есть слухи, что партия власти снова захочет получить большинство. Но могут пройти и свежие партии, — рассказал Соловей в интервью «КП».

Тем временем, развитие протестной волны в Белоруссии практически невозможно спрогнозировать. Президент страны Александр Лукашенко стремится свести ситуацию к мирному завершению, принять новую конституцию, объявить досрочные выборы. При этом конфликта между Минском и Москвой по украинскому сценарию при любом развитии событий не будет.

Многое будет зависеть от нашего поведения в этом белорусском кризисе. Но пока мы избегаем ввязываться в него в слишком явной манере, это идёт на пользу сохранению отношений. То есть, линия России такая — кто бы ни был президентом Белоруссии, наши отношения настолько тесные, что разорвать их просто не получится, — заявил политолог.

Отношения США и России во многом будут зависеть от поведения новой американской администрации. По словам Соловья, США переживает серьёзный внутренний кризис, что может остановить избранного президента Джо Байден от обострения отношений с Москвой. При этом сохраняются рычаги давления — это отключение от банковской системы SWIFT, введение частичного нефтяного эмбарго, а также введение персональных санкций.

Украина не станет начинать военную операцию на востоке страны, так как в Киеве, по мнению Соловья, трезво оценивают военные возможности собственных вооружённых сил. На остальное территории бывшего СССР также будет стабильность, глобальной войны также не предвидится.

К сожалению, следующий год будет ещё более проблемным, чем уходящий. Но это будут проблемы иные. Из области политики. Но они будут влиять и на экономику, и на умонастроения, и на поведение людей. 2021-й, боюсь, будет не менее тяжёлым, просто по-другому, — подытожил политолог.

Как сообщал NEWS.ru, Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга арестовал 7 декабря политолога и основателя движения «Перемен» Валерия Соловья на 10 суток за организацию несогласованного мероприятия.