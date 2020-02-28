https://static.news.ru/photo/06546d74-5a2d-11ea-87e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/Global Look Press

Главная задача РФ в отношении Турции — заставить Анкару нести ответственность за свои действия на Ближнем Востоке, считает доцент Дипломатической академии МИД РФ Владимир Аватков. Он добавил, что обстановка в Сирии опасна и для России.

По его словам, Идлиб остаётся одним из последних очагов террористической активности в САР. Турция должна была подавить сопротивление боевиков и отделить умеренных оппозиционеров от бандитов, но она не справилась со своей задачей, пишет «Вечерняя Москва».

Расширение хаоса в регионе и,в частности, в Сирии выгодно США, которые так и планировали, развивая хаос в регионе, перебрасывать его на Кавказ и в Центральную Азию, поближе к России. Это совершенно невыгодно России и на самом деле не входит в интересы Турции, — заявил эксперт.

Москва не сможет запретить Дамаску воевать на своей территории, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. Сирийцы нанесли удар по турецким позициям в Идлибе, погибли десятки военных.

Сирийские правительственные войска «выполняют требования о борьбе с терроризмом, содержащиеся в резолюциях Совета Безопасности ООН». Сирийцы ответили на регулярные обстрелы из идлибской зоны, отметил министр.

Лавров предложил турецким властям, чьи войска поддерживают сирийскую оппозицию, начать выполнять международные договорённости по достижению мира в Идлибе.

Как писал NEWS.ru, Турция пригрозила жёстко ответить на гибель военных и назвала инцидент нападением на НАТО. В Минобороны РФ заявили, что турецкие военные находились среди наступавших боевиков.