Если американский президент Дональд Трамп решит нанести удар по историческим, религиозным и культурным объектам Ирана, то это станет военным преступлением. Об этом в своём Telegram-канале «Армагеддоныч» написал экономист и политолог Евгений Сатановский.
Поводом для рассуждений стало обещание Трампа нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Глава Белого дома отметил, что сделает это, если американцы будут атакованы.
Трамп, Эспер, который его комментировал, и прочее американское начальство думают, что разбомбив обозначенные объекты, имеют хоть какой-то шанс на выживание. Америке после этого в целом придётся несладко, — сказал эксперт.
По мнению Сатановского, «Трамп ляпнул по привычке, не думая, очередную глупость, не понимая, с кем и про что говорит». Но услышали его все остальные.
Пока кого-нибудь из начальства США за их художества не будут судить и по решению суда не вздёрнут, они следить ни за своими словами, ни за действиями не станут, — отметил политолог.
Армия США уже не раз совершала военные преступления и «прославилась этим не меньше нацистов», считает Сатановский. Эксперт привёл в пример «бомбардировки летающими крепостями городов Германии и Японии в войну, по результатам которых сгорели сотни и сотни тысяч человек», а также Хиросиму и Нагасаки.
По мнению Сатановского, американская армия привыкла, что ей всё можно и всё сойдёт с рук.
Единственное исключение — лейтенант Уильям Келли, устроивший массовое убийство в Сонгми. За это он получил аж три с половиной года под домашним арестом, — указал политолог.
Сатановский считает, что Штатам необходимо менять свои привычки. А особенно опасно американцам угрожать иранским храмам.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты будут следовать законам вооружённого конфликта в отношении Ирана.
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