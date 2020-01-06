https://static.news.ru/photo/7264a854-315f-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: The U.S. Army/flickr.com

Если американский президент Дональд Трамп решит нанести удар по историческим, религиозным и культурным объектам Ирана, то это станет военным преступлением. Об этом в своём Telegram-канале «Армагеддоныч» написал экономист и политолог Евгений Сатановский.

Поводом для рассуждений стало обещание Трампа нанести авиаудар по 52 целям в Иране. Сами цели не названы, но имеет значение их число: ровно столько американских заложников были захвачены Ираном много лет назад. Глава Белого дома отметил, что сделает это, если американцы будут атакованы.

Трамп, Эспер, который его комментировал, и прочее американское начальство думают, что разбомбив обозначенные объекты, имеют хоть какой-то шанс на выживание. Америке после этого в целом придётся несладко, — сказал эксперт.

По мнению Сатановского, «Трамп ляпнул по привычке, не думая, очередную глупость, не понимая, с кем и про что говорит». Но услышали его все остальные.

Пока кого-нибудь из начальства США за их художества не будут судить и по решению суда не вздёрнут, они следить ни за своими словами, ни за действиями не станут, — отметил политолог.

Армия США уже не раз совершала военные преступления и «прославилась этим не меньше нацистов», считает Сатановский. Эксперт привёл в пример «бомбардировки летающими крепостями городов Германии и Японии в войну, по результатам которых сгорели сотни и сотни тысяч человек», а также Хиросиму и Нагасаки.

По мнению Сатановского, американская армия привыкла, что ей всё можно и всё сойдёт с рук.

Единственное исключение — лейтенант Уильям Келли, устроивший массовое убийство в Сонгми. За это он получил аж три с половиной года под домашним арестом, — указал политолог.

Сатановский считает, что Штатам необходимо менять свои привычки. А особенно опасно американцам угрожать иранским храмам.

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что Соединённые Штаты будут следовать законам вооружённого конфликта в отношении Ирана.