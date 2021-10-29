Политолог: Россия нашла способ снять с себя санкции

Ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) Михаил Нейжмаков заявил, что по климатической повестке у России и Запада идёт выстраивание диалога и поиск общих точек соприкосновения. Он привёл в пример слова советника президента РФ Руслана Эдельгериева, который призвал вывести «климатические проекты» российских корпораций из-под западных санкций. Об этом сообщает URA.RU.

Это приобретает дополнительную актуальность, поскольку к Демократической партии, которая ныне является правящей в США, близки представители бизнеса, работающие в сфере зелёных технологий, — заявил Нейжмаков.

Известно, что обсуждение вопросов изменения климата мировые лидеры продолжат уже 1 ноября в Глазго, где пройдёт Климатический саммит ООН. Эксперт отметил, что российская сторона возлагает на это мероприятие большие надежды.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что прошедший в Риме саммит G20 не оправдал ожиданий в плане борьбы с изменениями климата. Остаётся надеяться, что в будущем начнутся подвижки. Тем не менее генеральный секретарь Организации Объединённых Наций считает, что надежда ещё не потеряна окончательно.

Гутерриш напомнил, что впереди COP26 (26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Глазго). Там генсек рассчитывает реализовать цель не допустить повышения температуры на 1,5 градуса Цельсия и «реализовать обещания в сфере финансов и адаптации планеты и людей».