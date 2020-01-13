https://static.news.ru/photo/21a09a1a-367b-11ea-8540-fa163e074e61_660.jpg Фото: Robert Michael/ dpa/Global Look Press

Немецкий политолог Александр Рар рассказал, за что, по его мнению, Польша мстит России. Поводом для сложившихся «далёких от нормальных» отношений является «советская диктатура».

Этим вызвано нежелание приглашать российского президента на 75-летие освобождения концлагеря Аушвиц.

В каких-то странах — Польша, Прибалтика — есть определенная обида на Советский Союз. За то, что он 45 лет держал их под своим контролем в своей коммунистической системе, — пояснил Рар в интервью телеканалу «360».

И теперь эти страны «всеми методами» хотят отомстить за это России. В ход идут исторические факты как оружие для усиления собственных политических позиций. Не гнушается этим и Польша. Властям Варшавы нравится находиться в позиции «вечной жертвы», потому что в этом случае все «тебя жалеют и помогают».

Ранее NEWS.ru сообщил, что салют в честь 75-летия освобождения столицы Польши от немецко-фашистских захватчиков прогремит в Москве 17 января. Салют будет произведён на Поклонной горе.