Деньги фонда «противодействия России на Украине» пойдут в карманы украинских чиновников. Об этом изданию «Экономика сегодня» рассказала политолог Ольга Орлова.

Россия все годы независимости Украины была союзником Киева, мы помогали им и считали их братским народом. Но европейские ценности оказались ближе Украине, особенно когда власть захватили случайные люди, финансируемые со стороны Запада, — считает политолог.

Теперь старые отношения с Украиной потеряны безвозвратно и ничего уже изменить нельзя. США сделали всё возможное, чтобы украинцы стали считать Россию врагом, отметила эксперт.

Если касаться темы нового фонда, то США надеются, что подобная инициатива может улучшить качество госуслуг и усилить связи между общинами, которые были разделены конфликтом. Но, скорее всего, эти деньги могут пойти на нужды чиновников, которые создадут мнимый фонд, и с помощью него будут вести западную пропаганду, заключила Орлова.

Ранее стало известно, что Запад создаст фонд противодействия влиянию РФ на Украине. Согласно заявлению британского посольства в Киеве, фонд будет называться «Партнёрство за сильную Украину».