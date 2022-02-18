Политолог рассказал, зачем нужна была просьба депутатов признать ДНР и ЛНР

Обращение депутатов Госдумы с просьбой признать самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики (ДНР и ЛНР) играет на репутацию президента РФ Владимира Путина, заявил политолог Илья Гращенков изданию Sobesednik.ru. Просьба депутатов должна была продемонстрировать желание граждан, которое правительство и президент вынуждены сдерживать ради сохранения международных договорённостей, объяснил он.

А именно — показать, что народ у нас очень-очень этого хочет и единственное, что его сдерживает, это мудрое правительство во главе с Путиным. Мы, конечно, можем пойти навстречу пожеланиям народа и присоединить Донбасс, несмотря на дальнейший разрыв и санкции. Но мы, конечно, этого делать не хотим, потому что мы за экономику, за Минские соглашения и так далее, — сказал Гращенков.

Он добавил, что как только обращение будет подписано, «придётся чуть ли не воевать». К тому же россияне, вообще-то, выступают против этого. Также Гращенков заявил о странной манере переговоров по поводу Украины: они либо отвлекают от чего-то важного вроде транзита власти, либо просто являются попытками вести информационную войну.

То Запад начинает нагнетать: вторжение 16-го, 20-го, какие-то карты, то наши заявляют: признаем — не признаем, — сообщил политолог.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле согласны с тем, что признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик будет нарушением Минских соглашений. Он напомнил о словах Владимира Путина, который заявлял о необходимости реализовать соглашения.