Политолог рассказал, зачем Лавров написал статью о Казахстане

Глава МИД Сергей Лавров опубликовал статью «Россия и Казахстан: сотрудничество без границ», чтобы объединить русскоязычное население, рассказал изданию Lenta.ru политолог Павел Салин. Вторая цель, по его мнению, — сигнал Западу об отсутствии напряжённости в регионе.

Власть таким образом шлёт сигнал вовнутрь России. Летом уже была попытка запустить внутрь страны кампанию по консолидации населения перед лицом внешней угрозы, назовем её так: «наших бьют за рубежом». В частности, в августе появлялась информация о притеснении русскоязычного населения за границей. Тогда запустить волну не удалось, сейчас господин Лавров пытается сделать это по второму разу, — объяснил Силин.

Второй целью статьи политолог назвал демонстрацию того, что Россия сдерживает напряжённость в сопредельных странах, «чтобы получить определённые бонусы от Запада», и демонстрирует стабильность в регионе. Он добавил, что подобное выражение стабильности идёт в основном по украинскому направлению, но «по остаточному принципу» привлекается и Казахстан.

Ранее Сергей Лавров опубликовал в «Российской газете» статью, в которой назвал партнёрство России и Казахстана основанным на традициях дружбы, взаимопомощи и взаимопонимания. Но, по его мнению, эту связь стремятся подорвать внешние силы, в результате чего проявляется национализм в отношении русскоязычных жителей Казахстана.