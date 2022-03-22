Политолог рассказал, возможна ли нормализация отношений США и России

США, по сути, ведут против России новую холодную войну и не пойдут на нормализацию отношений с ней, заявил в интервью «ПолитРоссии» политолог-американист Константин Блохин. Он напомнил, что отношения между РФ и США всегда были довольно сложными, а в свете последних событий всё прервалось окончательно.

Давайте честно: нормализация отношений сейчас вряд ли возможна. В США сегодня истерика и русофобия бьют ключом. Они готовы даже сами нести экономический ущерб. Хотя понятно, что и цена на газ растёт, и стоимость бензина также бьёт все рекорды. Но они на это идут сознательно. О какой вообще нормализации можно говорить, когда рвутся экономические, политические и культурные связи. Наоборот, сейчас идёт эскалация, — сказал Блохин.

Эксперт добавил, что США теряют свой стратегический актив в виде Украины, в который они вкладывались долгие годы. Россия, в свою очередь, все эти попытки нивелировала и продолжит нивелировать. Абсолютно ясно, что для Соединённых Штатов нынешнее положение вещей — окончательный провал их политики, после которого они точно не будут стремиться к нормализации отношений, заключил Блохин.

Он также считает, что ни одному американскому президенту в будущем не дадут приложить усилия для налаживания связей.

Ранее политолог-американист Дмитрий Дробницкий в беседе с NEWS.ru поделился мнением о возможном разрыве отношений между США и РФ. Специалист предположил, что отношения РФ и США уже «фактически разорваны», а американский взгляд на дипломатию он назвал «воспитанием неразумных стран».

Накануне замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что отношения РФ и США стоят на грани разрыва и основную ответственность за это несёт Вашингтон. Он уверен, что США следует отказаться от эскалации отношений с Россией и «перестать накачивать Украину вооружением».