Политолог рассказал, в какой момент определился курс современной России

Курс современной России определился, когда президент России Владимир Путин предпочёл интересы государства, а не либеральные ценности, рассказал немецкий политолог Александр Рар изданию argumenti.ru. Будучи ещё председателем правительства, он продемонстрировал это во время Второй чеченской войны, считает политолог.

Сахаров говорил, что свободомыслие превыше всего, этому можно пожертвовать силу государства, зато у людей будет достойная жизнь. Солженицын считал, что политическим приоритетом должно быть сильное государство, а свобода, права человека и прочее вторичны. <...> Путин, наоборот, советовался с Солженицыным. И ещё под присмотром Ельцина победил во Второй чеченской войне. Причём и военными, и политическими способами сумев привлечь на свою сторону Ахмата Кадырова. Путин перед угрозой развала государства поставил его интересы выше либеральных ценностей, — сказал Рар.

Он назвал это историческим моментом и добавил, что стань тогда премьером Николай Аксененко или Виктор Черномырдин, Россия скорее всего развивалась бы иначе.

Рар отметил, что демократия западного образца, создание гражданского общества и периодическая смена власти сблизили бы Россию с Европой. Но признал, что тогда, вероятно, не удалось бы удержать страну от распада.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель объявил, что первые санкции против России будут приняты уже во вторник на неформальной экстренной встрече глав МИД. Тем не менее это пока не полный ответ ЕС на решение Кремля о признании Донецкой и Луганской народных республик.