По данным американского института исследований Foreign Research Institute, Украина потеряла около $280 млрд на войне с Россией, которая «никак не придёт», заявил политолог Александр Лосев. При этом он предположил, что Европа от антироссийских санкций потеряла даже больше, пишет ИА SM-News.

Это потеря Украины от русофобии. Я думаю, что Европа потеряла еще больше, потому что санкции и контрсанкции, которые бьют по экономике, по энергетической политике, несут колоссальные потери, — подчеркнул Лосев.

По его словам, сейчас Европа импортирует 400 млрд кубометров газа. Через несколько лет европейские месторождения начнут истощаться и европейцам придётся закупать уже 600 млрд кубометров газа, считает политолог. Лосев заявил, что если Европа продолжит отказываться от дешёвого российского газа, то им придётся тратить огромные деньги на закупку топлива у других поставщиков.

Ранее военный историк Борис Юлин заявил, что в случае военного столкновения самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики (ЛДНР) не смогут долго противостоять Украине без помощи России. По его мнению, не поможет и всеобщая мобилизация, потому что в этих регионах не хватает оружия.