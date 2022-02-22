Политолог рассказал, сколько российских баз будет в ЛНР и ДНР

На территориях ДНР и ЛНР появится по одной российской военной базе, предположил политолог, директор по развитию Фонда содействия технологиям XXI века Иван Коновалов в разговоре с изданием Lenta.ru. Он привёл в пример вооружённый конфликт в Южной Осетии.

Ситуация пока в развитии, она только началась, но, я думаю, действовать будут по примеру Южной Осетии. То есть сделают по базе на республику, которые будут являться опорными системами для полномасштабного развертывания в случае необходимости Вооружённых сил России, — сказал Коновалов.

Он добавил, что российская армия — а именно силы Южного военного округа — будет использоваться для того, чтобы обеспечить мир в Донбассе. Какими средствами это будет сделано — ещё нужно определить, считает Коновалов.

Будут ли танки? Да. Бронетехника? Да. Ракетные вооружения? Да. Противовоздушные силы? Всё это, конечно, будет, — считает политолог.

Ранее Совет Федерации ратифицировал Договор о дружбе и cотрудничестве с ДНР и ЛНР. За соответствующее решение проголосовали 155 cенаторов, против и воздержавшихся не было. Соглашения о дружбе и cотрудничестве с ДНР и ЛНР предусматривают совместную с Россией охрану границ и возможность иcпользования военных баз и военной инфраcтруктуры, уважение Россией территориальной целостности республик. Кроме того, Донецк и Луганск предоставят России право cтроительства военной инфраструктуры на своей территории.