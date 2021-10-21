Политолог рассказал, почему упал рейтинг Зеленского

Украинцы быстро очаровываются политиками и так же быстро остывают. Президент Владимир Зеленский не сумел дать то, чего от него ждали, поэтому его партия «Слуга народа» впервые с 2019 года перестала лидировать в рейтинге популярности. Об этом «Радио 1» рассказал глава экспертного совета Фонда стратегического развития и политолог Игорь Шатров.

Основное в повестке Зеленского — это прекращение войны в Донбассе. Также некоторые надежды были у русского и русскоязычного населения Украины на то, что вот этот молодой человек, говорящий на русском языке и выступающий в России с шоу-программами, фильмы с которым показывают на российском ТВ, всё-таки каким-то образом улучшит отношения с Россией. Но этого не случилось, и он точно потерял весь электорат, который рассчитывал на улучшение отношений с Россией, — сообщил Шатров.

При этом, по его словам, за Петра Порошенко готовы голосовать «наивные украинцы». Это граждане без особых убеждений, которые просто вспомнили прошлое и решили, что можно повторить.

Ранее Зеленский призвал украинскую армию быть готовой к любому развитию событий из-за обострения конфликта в Донбассе. Он заявил, что ситуация в регионе за последний год ухудшилась.