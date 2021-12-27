Политолог рассказал, что повлияет на решение Путина о новом сроке

Президент России Владимир Путин решит, будет ли выдвигаться на новый срок , исходя из состояния здоровья, считает политолог Иосиф Дискин. Он рассказал изданию Pravda.Ru, что вторым фактором будет состояние политической системы: насколько она устойчива и насколько её может дестабилизировать смена президента.

Путин говорил, что занимается спортом. Думаю, перед принятием решения об участии в выборах он будет беседовать с врачами. Дело в реальном самочувствии президента. Недавняя пресс-конференция показала, что с ним всё в порядке. Кроме того, Путин смотрит за тем, насколько устойчива институциональная система, чувствительна ли она к профессиональной смене. Нужно будет оценить дестабилизирующие факторы смены лидера, риски, связанные со здоровьем президента, его возрастом, — сказал Дискин.

Он добавил, что также на принятие решения будет влиять международная обстановка. В напряжённый период менять главу государства рискованно, считает Дискин.

Ранее заместитель исполнительного директора Союза пенсионеров России Людмила Пискунова заявила, что очередных выборов президента РФ придётся ждать для решения проблемы индексации пенсий работающих пожилых граждан. Она выразила сожаление, что у государства нет денег на поддержку своих пенсионеров, в то время как они находятся на помощь чужим странам.