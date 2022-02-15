Политолог рассказал об ожиданиях от встречи Путина с Шольцем

Не стоит возлагать больших надежд на первую встречу президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, считает политолог Артём Соколов. По его мнению, в российско-германских отношениях сейчас накопилось множество противоречий, которые главам государств предстоит обсудить, пишет Lenta.ru.

Во-первых, в российско-германских отношениях накопилось большое количество проблем и противоречий, которые необходимо обсудить. Во-вторых, вся ситуация вокруг Украины также не располагает к тому, чтобы диалог продолжался легко и просто, а какие-то решения находились быстро, — заявил Соколов.

По мнению политолога, переговоры будут удачными, если Путину и Шольцу удастся обсудить наиболее важные темы, такие как судьба российского газопровода «Северный поток-2», а также запрет на вещание телерадиокомпании Deutsche Welle в России. Также им стоит обсудить и запрет Берлина на вещание российского немецкоязычного телеканала RT DE. Соколов считает, что на первой встрече Шольц и Путин будут в основном знакомиться, поэтому положительного сдвига по глобальным вопросам ожидать не стоит.

Ранее стало известно, что в ходе визита в Россию канцлера Германии Олафа Шольца будут затронуты вопросы двусторонних отношений и ситуация вокруг Украины, сообщил источник в кабмине ФРГ. Шольц должен прибыть в Москву 15 февраля.