Политолог рассказал об обиде Зеленского на НАТО, Евросоюз и США

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно выказывал недовольство действиями НАТО и США в отношении его страны ещё до начала российской военной операции на Украине, заявил политолог Андрей Кошкин. Он предположил, что сейчас Зеленский хочет переложить на Запад ответственность за происходящее в его стране, пишет «360».

Последнее время, ещё до начала специальной военной операции, Зеленский стал довольно обиженно относиться и к Вашингтону, и к Брюсселю, высказывал постоянно претензии, когда Вашингтон якобы его подталкивал к агрессии, к столкновению с Россией. Сегодня эти претензии усилились. Даже так — он в своих высказываниях хотел бы переложить ответственность за те безобразия, до которых он довёл страну, на НАТО, ЕС и США, — уточнил Кошкин.

По мнению политолога, Зеленский является «марионеточным» президентом, решениями которого управляют приближённые к нему люди. Именно из-за этого он и продолжает свою «непонятную риторику», заверил Кошкин. Эксперт считает, что сигналом к окончанию военной операции станет прекращение огня украинской армии в сторону ДНР и ЛНР.

Ранее Зеленский раскритиковал НАТО, обвинив в неспособности защитить кого-либо. Так глава государства отреагировал на отказ организации установить бесполётную зону над страной. Идею о том, что этот шаг может привести к прямому конфликту Североатлантического альянса с Россией, украинский лидер назвал «самогипнозом».