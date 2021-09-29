Политолог рассказал об интересах Турции на территории Сирии

У Турции есть две проблемы в Сирии: первая — большое количество курдов на территории страны, а вторая — политика Дамаска. Москва же, в свою очередь, пытается направить Анкару в сторону разрешения конфликта, считает политолог Дмитрий Журавлёв. Об этом пишет «360».

Поэтому, пытаясь уменьшить число курдов в Сирии, Турция решала проблемы на собственной территории. Вторая проблема — Сирия в целом. Ведь в конечном счёте Турция не благоволит нынешнему правительству Сирии, отношения у них сложные, — подчеркнул Журавлёв.

По его мнению, Россия подталкивает Турцию к деэскалации конфликта в Сирии и заставляет работать над установлением мира.

Ранее профессор турецкого Университета Малтепе в Стамбуле Хасан Унал предположил, что президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган могут заключить «историческую сделку» на встрече в Сочи. По его версии, соглашение будет направлено на поддержание мира на Ближнем Востоке.