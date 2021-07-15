Политолог рассказал о старании РФ сгладить напряжение с Западом

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Россия семь лет назад начала устанавливать контакты с «Талибаном» (запрещено на территории РФ), чтобы доносить до них свою озабоченность по поводу безопасности в регионе. Об этом в беседе с РИА Новости заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

Дипломат отметил, что об ухудшении ситуации в Афганистане на фоне вывода войск США Москва предупреждала давно. Ещё несколько лет назад там была сеть американских военных баз и большинство из них...