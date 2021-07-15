Политолог рассказал о старании РФ сгладить напряжение с Западом
Евгений Бугров
Евгений Бугров
01:17, 15 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Россия предпринимает попытки сгладить напряжение в отношениях с Западом, однако «манёвр для поиска компромиссов» ограничен. Об этом говорится в докладе президента холдинга «Минченко консалтинг», политолога Евгения Минченко, сообщает РИА Новости.
Один из ключевых вызовов для России — «Холодная война 2.0», конфронтация с Западом по широкому фронту вопросов, а также изменение технологического уклада как такового, переход практически всех вызовов в разряд гибридных. Стремление новой администрации США сблизиться с ЕС после импульсивных шагов Д. Трампа ведёт к тому, что европейские элиты также усиливают пикировку с Россией по внешнеполитическим вопросам, — пояснил политолог.
Он напомнил, что глава МИД России Сергей Лавров оценил ситуацию как «уничтожение инфраструктуры» отношений между ЕС и РФ усилиями Брюсселя.
Санкции Запада ограничивают для России манёвр для поиска компромиссов, указал эксперт. Однако Москва старается сгладить напряжение, активируя своё участие в экологической повестке, значимой для Белого дома.
Фактически возникла ситуация «Холодной войны 2.0», когда взаимоотношения США и России сосредоточены на поиске компромиссных конфигураций зон влияния и интересов вместо попытки поиска политической синергетики, — уверен Минченко.
Ранее стало известно, что Россия постоянно чувствует на себе попытки сдерживания со стороны стран Запада. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле считают, что линия на сдерживание РФ является константой в западной политике. Песков напомнил о недавних заявлениях США и НАТО о России.