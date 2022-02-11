Политолог рассказал, может ли Милонов заменить Жириновского во главе ЛДПР

Владимир Жириновский как лидер ЛДПР является «незаменяемым» человеком в партии, он — артефакт, и на смену ему может прийти «коллегиальное руководство, это лучший выход», заявил NEWS.ru политолог Константин Калачёв, отвечая на вопрос, есть ли шансы у депутата Госдумы Виталия Милонова из «Единой России» возглавить ЛДПР.

Милонов известный «единоросс». Я думаю, для лидерской партии, если невозможно заменить лидера — а Жириновский незаменяем, он артефакт, то лучший выход — это коллегиальное руководство. А если речь идёт о том, что всё-таки лидер будет единоличный, то есть два варианта. Первый — лидер выросший внутри партии, второй — извне, — подчеркнул спикер.

Эксперт предположил, «ЛДПР обладает определённой субъектностью, то есть по указке со Старой площади (Администрации президента РФ) просто так проблему лидера партии просто не решить».

Мы же предполагаем, что если речь идёт о Милонове или ком-то ещё, то явно решение будет не внутри партии. Но сложно предложить, что если люди из ЛДПР, отдавшие годы жизни, предложат сами человека, который никак с партией не связан. Более интересный вопрос о теме имущества ЛДПР, а не про преемника. Там же всё партийное имущество записано на Жириновского, вот интересно, кому они будут передаваться потом. Все эти квартиры, транспорт ЛДПР и так далее. Вся партия как будто бизнес-проект Жириновского, — отметил Калачёв.

Собеседник отметил, что вместо «одного незаменимого Жириновского» можно предложить ребрендинг ЛДПР и несколько «молодых и энергичных представителей», которые заявят, что в дальнейшем решении партии будут приниматься коллегиально.

Накануне ЛДПР опровергла появившиеся в СМИ новости о том, что Владимир Жириновский перестал узнавать окружающих. Накануне партия сделала официальное заявление о том, что политик скоро вернётся к полноценной работе.

Владимир Жириновский с 2 февраля находится на лечении в ЦКБ, врачи диагностировали у него коронавирус. Новость о госпитализации политика появилась только 9 февраля, тогда же сообщалось, что состояние партийного лидера критическое и он даже подключён к аппарату ИВЛ. Однако в Минздраве состояние Жириновского назвали «стабильным» и не требующим настолько экстренной терапии.