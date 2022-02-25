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Политолог рассказал, когда восстановится мир на Украине

Политолог Лебедев: мир на Украине восстановится, когда Киев откажется от наступлений
13:41, 25 февраля 2022
Политолог рассказал, когда восстановится мир на Украине Фото: Martin Dziadek/Global Look Press
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Мир на Украине восстановится, когда Киев откажется от военных наступлений, заявил кандидат политических наук Сергей Лебедев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». В этом случае вернётся привычная жизнь украинцев и жителей Донбасса, считает он.

Мирное время не за горами. Как только все боевые запасы украинской армии будут уничтожены и Киев откажется от дальнейших военных наступлений, жизнь украинцев и жителей Донбасса войдёт в привычное русло. Сейчас очень важно не спорить о политике, никого не обвинять и верить в лучшее, — сказал Лебедев.

Он добавил, что Россия призывала Украину выполнять Минские соглашения восемь лет, но это игнорировали. Он отметил, что российская военная операция началась не внезапно: Москва просила не провоцировать её, не стягивать силы НАТО к границам России, но её не послушали.

В Донбассе люди очень долго жили в страхе, сомнениях и полнейшем непонимании, что же будет завтра. Теперь у граждан появился шанс зажить спокойной, размеренной, а главное мирной жизнью, — считает Лебедев.

Ранее жители Киева, Одессы, Харькова и Львова рассказали, как в их городах встретили войну. Они рассказали, что эвакуация пока начата только из Одессы, однако многие покидают свои дома самостоятельно. Среди жителей страны немало желающих отправиться добровольцем на фронт.

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