Мир на Украине восстановится, когда Киев откажется от военных наступлений, заявил кандидат политических наук Сергей Лебедев в разговоре с ФБА «Экономика сегодня». В этом случае вернётся привычная жизнь украинцев и жителей Донбасса, считает он.

Мирное время не за горами. Как только все боевые запасы украинской армии будут уничтожены и Киев откажется от дальнейших военных наступлений, жизнь украинцев и жителей Донбасса войдёт в привычное русло. Сейчас очень важно не спорить о политике, никого не обвинять и верить в лучшее, — сказал Лебедев.

Он добавил, что Россия призывала Украину выполнять Минские соглашения восемь лет, но это игнорировали. Он отметил, что российская военная операция началась не внезапно: Москва просила не провоцировать её, не стягивать силы НАТО к границам России, но её не послушали.

В Донбассе люди очень долго жили в страхе, сомнениях и полнейшем непонимании, что же будет завтра. Теперь у граждан появился шанс зажить спокойной, размеренной, а главное мирной жизнью, — считает Лебедев.

Ранее жители Киева, Одессы, Харькова и Львова рассказали, как в их городах встретили войну. Они рассказали, что эвакуация пока начата только из Одессы, однако многие покидают свои дома самостоятельно. Среди жителей страны немало желающих отправиться добровольцем на фронт.