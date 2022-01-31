Политолог рассказал, как Россия должна ответить на британские санкции

В ответ на британские санкции против российских олигархов нужно принять жёсткие меры, заявил политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов «ПолитЭксперту». Россия должна ответить симметрично — ввести ограничения против британских компаний на территории страны, считает он.

Я знаю немало крупных финансовых промышленных английских корпораций, заводов в РФ, которые страна может временно «присвоить себе», если подобные действия будут совершаться против отечественных предприятий и предпринимателей в Соединенном Королевстве. Не знаю, кто в этом случае сильнее пострадает. Должны быть жёсткие ответные меры. Надеюсь, мы не будем играть в игру: «Мы не можем трогать их бизнес, действовать так, как они», — сказал Корнилов.

Ранее глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, что власти Соединённого Королевства расширят санкции против России в связи с ситуацией вокруг Украины. Она добавила, что «у олигархов президента РФ Владимира Путина и российских компаний, которые служат опорой для государства, не получится спрятаться».

В связи с этим зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин призвал российских бизнесменов вывести свои активы из стран, которые «проводят враждебную политику» по отношению в России. Он напомнил, что российской экономике требуются инвестиции.