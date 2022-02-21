Политолог рассказал, как отключение России от SWIFT дискредитирует систему

Отключение России от SWIFT в случае санкций приведёт к отказу других стран от этой банковской системы, заявил политолог Малек Дудаков в разговоре с Lenta.ru. Россия же сможет воспользоваться своим аналогом и перейдёт к торговле с Китаем, отметил он.

У нас есть аналог SWIFT, будем торговать с Китаем. Вместе с тем сама система понесёт существенные репутационные потери, потому что мир увидит, как по щелчку пальцев можно отключить кого угодно, даже крупнейшую экономику. Начнется отток стран к другим системам. Так что России, по сути, даже не обязательно отвечать на санкции в свой адрес, ведь все они рикошетом ударят по самому Западу, — сказал Дудаков.

Он добавил, что отключение России ударит по экономикам западных стран, потому что Россия — не Иран или Северная Корея, чьё отсутствие на мировом рынке мир слабо заметит. Россия — крупнейший поставщик углеводородов в Европу и занимает значительное место на сельскохозяйственном рынке, отметил Дудаков.

Ранее финансовый аналитик и доцент экономических наук РАНХиГС Николай Кульбака сообщил, что переход РФ на собственные системы в случае отключения от SWIFT осложнит связь российских банков с зарубежными и будет стоить дороже. Кроме того, возможны проблемы со скоростью транзакций.