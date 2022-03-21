Политолог рассказал, как граждане примут отмену прямых выборов губернаторов

Россияне в большинстве спокойно примут отмену прямых выборов губернаторов, предположил гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН». Их жизнь напрямую это сразу не затронет, на стоимости продуктов не скажется, объяснил он.

Население в основном воспримет спокойно. Сразу люди разницы не почувствуют. Да, прямые выборы более демократичны, но эти тонкости обычные люди сразу не поймут. Непосредственно на цене сахара это не отразится. Новая система будет не сразу играть роль в жизни конкретного человека. Но когда новый губернатор, исходя из того, что ему не надо избираться напрямую, начнет принимать непопулярные решения, вот тогда это и отразится на людях, — сказал Журавлёв.

Он добавил, что протесты возможны, но среди политически активного населения, которое понимает отличия выборных систем.

Кроме того, если прямые выборы действительно отменят, в некоторых регионах — например, во Владимире — губернаторы, скорее всего, сменятся, считает Журавлёв.

Ранее стало известно, что в Кремле могут рассмотреть возможность отказаться от прямых выборов губернаторов в сентябре этого года в ряде регионов из числа тех, где планируется голосование. С просьбой изучить такую возможность обратились несколько губернаторов, сообщили источники в администрации президента РФ.