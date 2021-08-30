Политолог рассказал, что Украина устала бороться за Крым

Если Украина каким-то образом вернёт себе Крым, то у киевских властей не будет денег на содержание данного региона. Кроме того, власти страны устали бороться за российский полуостров. Об этом «Экономике сегодня» рассказал политолог Анатолий Иванов.

В Киеве понимают, что Крым — официально субъект России, люди сделали свой выбор, никто их к нему не принуждал. Другой вопрос, что Зеленский (президент Украины. — NEWS.ru) не может этого сделать, ведь установка Запада гласит: Россия — страна-агрессор и эту историю необходимо постоянно поддерживать, — считает эксперт.

Он добавил, что даже если бы и появилась возможность для Крыма вернуться в состав Украины, то сами жители региона этого не захотели бы. Собственно, и самому Киеву Крым тоже не нужен, ведь у властей нет денег на содержание своих собственных регионов, не говоря уже о Крыме и Донбассе, отметил политолог.

Ранее сообщалось, что прошедший 23 августа форум «Крымская платформа» является абсолютно пустой и не имеющей перспектив русофобской акцией. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он отметил, что этот инициированный киевскими властями форум является результатом ложно понятой солидарности членов Евросоюза и НАТО. Лавров считает, что «Крымская платформа» не имеет никаких перспектив.

Крым вошёл в состав РФ после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но «временно оккупированной территорией». Подавляющее большинство западных стран также считают, что Россия незаконно «оккупировала» полуостров.