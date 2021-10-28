«Лапша на уши»: политолог о дополнительных полётах самолётов США над РФ

Российский учёный и политолог Евгений Сатановский прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения о том, что Госдепартамент США попросил увеличить число полётов американских перевозчиков над территорией России. Он отметил, что Россия согласовала это увеличение, однако к нему возникает много вопросов.
Так, политолог
А то мы всё в бирюльки с внешним миром играем, по схеме: мы им — чего им надо, а они нам лапшу на уши про демократию, экологию и права человека, — заключил политолог.
Ранее крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России. По словам авторов послания, без получения подобных прав американские авиаперевозчики будут вынуждены использовать альтернативные неэффективные маршруты. Это приведёт к потере времени, излишним техническим остановкам и избыточным выбросам углекислого газа.