«Лапша на уши»: политолог о дополнительных полётах самолётов США над РФ

Российский учёный и политолог Евгений Сатановский прокомментировал в своём Telegram-канале сообщения о том, что Госдепартамент США попросил увеличить число полётов американских перевозчиков над территорией России. Он отметил, что Россия согласовала это увеличение, однако к нему возникает много вопросов.

Так, политолог задался вопросом, кому может быть выгодно подобное согласование, может ли оно оказаться прибыльным и поступит ли эта прибыль в бюджет или «очередной конторе „Рога и копыта“». Кроме того, неясно, как этот жест согласуется с нынешними непростыми отношениями с Америкой и предполагает ли он какие-либо ответные действия.

А то мы всё в бирюльки с внешним миром играем, по схеме: мы им — чего им надо, а они нам лапшу на уши про демократию, экологию и права человека, — заключил политолог.

Ранее крупнейшие авиаперевозчики США призвали Госдепартамент добиться дополнительных прав на полёты в воздушном пространстве России. По словам авторов послания, без получения подобных прав американские авиаперевозчики будут вынуждены использовать альтернативные неэффективные маршруты. Это приведёт к потере времени, излишним техническим остановкам и избыточным выбросам углекислого газа.