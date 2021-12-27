Политолог раскритиковал одну из норм новой Конституции Белоруссии

Патриотизм нельзя навязать законодательно, поскольку это внутренне выношенное чувство, воспитанное в человеке родителями и страной. В противном случае оно становится пустой формальностью, заявил политолог и журналист Юрий Светов телеканалу «360», комментируя норму проекта новой Конституции Белоруссии. Он согласился, что белорусы вправе вводить подобные правила, но усомнился в том, что они помешают жителям республики уезжать туда, где им комфортнее — в Евросоюз или в Россию.

Патриотизм — это внутренне выношенное чувство, воспитанное родителями, страной. Патриотизм как долг, обязанность чаще всего оборачивается пустым формализмом. <...> Я воспитывал свою дочь, внуков — мы разговаривали о нашей стране, о погибших на фронте моих родителях. Почему они пошли защищать свою страну, — сказал Светов.

Он добавил, что при развале Советского Союза «советские патриоты» не выступили в массовом порядке против распада государства.

Ранее в Белоруссии был обнародован проект изменений и дополнений в Конституцию страны для всенародного обсуждения. В документе предлагается запретить финансирование выборов иностранными гражданами и организациями, а также избираться президенту на третий срок.

Согласно новым нормам, глава государства сможет вводить чрезвычайное положение в случае попыток мятежа, «массовых и иных» беспорядков. После того как президент прекрaтит исполнение полномочий, он не может быть привлечён к ответственности за действия, совершённые на своём посту. Также он может стать пожизненным сeнатором.