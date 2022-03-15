Политолог раскритиковал Джонсона за слова об отказе от российской нефти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон «распиарился» на теме украинского кризиса, заявил политолог Сергей Наумов изданию Live 24. Политик высказывается о готовности отказаться от российских энергоносителей за весь остальной мир, считает Наумов.

Джонсон, ещё недавно тонувший в скандалах и стремительно терявший рейтинги внутри страны, хорошо распиарился на теме украинского кризиса, став одним из лидеров антироссийской политики. Теперь он начал говорить за весь мир, но Запад — это не весь мир, а Джонсон — это не весь Запад. Он-то может и справится, он же не за свой счёт заправляет автомобиль, в отличие от рядовых европейцев, — сказал политолог.

Он добавил, что западные санкции против России бьют именно по простым россиянам и гражданам Евросоюза.

Ранее Борис Джонсон заявил, что Западу предстоят трудные времена из-за отказа от ресурсов, поставляемых Россией. Несмотря на это, он призвал начать процесс «отвыкания» от нефти и газа. По его мнению, необходимо увеличить потребление низкоуглеродной энергии. Он добавил, что страна благополучно справится с последствиями для экономики и «снизит непосильные счета» граждан.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее рассказала, что США при помощи своих союзников «полностью сокрушили» экономику России. Речь идёт о санкциях в отношении Москвы, которые были введены после начала специальной операции на Украине.