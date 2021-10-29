Политолог: Путин дал сигнал НАТО прекратить стройку баз под Петербургом

Завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В.Плеханова Андрей Кошкин заявил, что личная встреча президента Владимира Путина с его финским коллегой — это сигнал о том, что Россия не представляет никакой военной угрозы. При этом уточняется, что данный сигнал предназначен не только населению Финляндии и России, но и Брюсселю. Об этом сообщает URA.RU.

Это сигнал Путина Брюсселю о том, что мы не согласны с его весьма агрессивной политикой приближения инфраструктуры НАТО к российским границам. Они обрабатывают население стран, вызывая у них агрессивное отношение к России, — рассказал Кошкин.

Он отметил, что президент Путин таким образом показывает, что политика России заключается в том, чтобы с позиций мягкой силы вызывать уважение финнов к себе. Эксперты отмечают, что Путину важно убедить финнов в выгодном положении нейтралитета.

Ранее бывший советник президент США Джорджа Буша — младшего Томас Грэм заявил, что вступление Украины и Грузии в НАТО в следующем десятилетии маловероятно. Он также отметил, что в Альянсе понимают важность возобновления диалога с Россией.

Он пояснил, что руководство блока чувствует себя обязанным делать позитивные заявления о возможном членстве этих стран, поскольку такая вероятность была допущена на саммите в 2008 году. Отсутствие таких заявлений будет свидетельствовать о сокращении поддержки Грузии и Украины.